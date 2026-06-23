Попадание дыма от лесных пожаров из Сибири в центр РФ сочли маловероятным

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Перенос дыма от пожаров на севере Красноярского края в центральную часть России маловероятен. Этому будет препятствовать атмосферный фронт к западу от Новосибирска, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института леса СО РАН, кандидат технических наук Евгений Пономарев.
В конце прошлой недели дым от лесных пожаров на севере Красноярского края достиг Новосибирской области, ухудшение видимости из-за задымления зафиксировали также в Алтайском крае и Томской области.
«Я бы назвал его маловероятным. Атмосферный фронт на западе от Новосибирска будет препятствовать продвижению дымового шлейфа в западном направлении», — сказал эксперт.
По мнению ученого, возникновение циклона над регионами Западной Сибири будет способствовать рассеянию смога над ними. При этом не исключено, что дым от лесных пожаров после может развернуться в юго-восточном направлении. Радикального улучшения ситуации с возгораниями, по словам Пономарева, можно будет ожидать только с приходом осадков.