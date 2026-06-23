Попадание дыма от лесных пожаров из Сибири в центр РФ сочли маловероятным

По мнению ученого, возникновение циклона над регионами Западной Сибири будет способствовать рассеянию смога над ними. При этом не исключено, что дым от лесных пожаров после может развернуться в юго-восточном направлении. Радикального улучшения ситуации с возгораниями, по словам Пономарева, можно будет ожидать только с приходом осадков.