В ЕАО сосед похитил и сдал на металл лестницу и ванну с чужой дачи

В ЕАО сосед сдал на металл ванну и лестницу с чужой дачи.
В Ленинском районе Еврейской автономной области полицейские раскрыли кражу с дачного участка местной жительницы. Из домика пропали металлическая лестница, чугунная ванна и печная плита, сообщили в УМВД по ЕАО.
В полицию обратилась 37-летняя жительница райцентра. Женщина рассказала, что бывает на даче нечасто. Во время очередного приезда она увидела спиленный навесной замок на входной двери, после чего осмотрела дом и обнаружила, что часть имущества исчезла.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался 19-летний молодой человек, который жил по соседству. По данным полиции, он знал, что дом пустует, забрал найденные там металлические вещи, сдал их в пункт приёма металлолома, а деньги потратил на себя.
Следователь МО МВД России «Ленинский» возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ о краже с незаконным проникновением. Молодому человеку может грозить до пяти лет лишения свободы.
В полиции напомнили жителям, что за дачными домами и другим имуществом нужно регулярно следить и заранее принимать меры защиты.