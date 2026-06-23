В ЕАО сосед похитил и сдал на металл лестницу и ванну с чужой дачи

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого: им оказался 19-летний молодой человек, который жил по соседству. По данным полиции, он знал, что дом пустует, забрал найденные там металлические вещи, сдал их в пункт приёма металлолома, а деньги потратил на себя.