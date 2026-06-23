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Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов России.

Источник: РИА "Новости"

«Михаил Иванович Ножкин был истинным патриотом и гражданином, и символично, что день его ухода — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Его роли воспитывают человечность и безграничную любовь к Родине», — говорится в сообщении гильдии.

Первой работой Ножкина в кино стала роль в фильме «На два часа раньше» (1967). Он также снимался в картинах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Одиночное плавание» и «Освобождение».

Артист выступил автором текстов песен к лентам «Золотые рога» и «Финист — Ясный сокол». Им были написаны гимн «Бессмертного полка», а также композиции «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия».

В 1974 году Ножкину было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 1980-м — народного артиста РСФСР. В 2011 году он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.