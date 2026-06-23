В Приморье выпускник получил максимальный балл сразу по четырем предметам

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Выпускник лицея «Технический» Артем Шунтов стал первым приморцем, получившим максимальное количество баллов сразу по четырем предметам, сообщает правительство региона.
«По результатам экзаменов, выпускник лицея “Технический” Артем Шунтов становится первым приморцем, набравшим максимальное количество баллов сразу по четырем предметам: химии; русскому языку; математике; физике», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Приморье зафиксировано 58 стобалльников, четыре выпускника набрали 200 баллов за два экзамена, а теперь появился и первый 400-балльник.