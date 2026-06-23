Новосибирцы рассказали о своих любимых местах для отпуска

По данным SuperJob, 42% новосибирцев выбирают отдых в пределах России, 32% предпочитают поездки за границу, а 26% пока не определились с местом отдыха. Мужчины чаще выбирают внутренние направления, в то время как женщины больше склонны к путешествиям за рубеж.