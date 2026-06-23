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Новосибирцы рассказали о своих любимых местах для отпуска

Жители Новосибирска поделились, где они предпочитают проводить отпуск. Опрос провёл сервис по поиску работы SuperJob.

Источник: НДН.ИНФО

По данным SuperJob, 42% новосибирцев выбирают отдых в пределах России, 32% предпочитают поездки за границу, а 26% пока не определились с местом отдыха. Мужчины чаще выбирают внутренние направления, в то время как женщины больше склонны к путешествиям за рубеж.

Среди молодых людей до 35 лет 35% предпочитают отдыхать за границей, а 33% выбирают путешествия по России. В более зрелом возрасте 46% выбирают внутренний туризм, а 29% предпочитают зарубежные направления.

Среди зарубежных стран наиболее популярными оказались Турция, Италия и Таиланд. Внутри России наиболее востребованными местами отдыха стали Сочи, Адлер и Крым.

Татьяна Картавых

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