CNN: В аппарате директора Нацразведки США начались массовые сокращения

Напомним, в 2025 году из-за шатдауна более 4 тысяч госслужащих в США лишились своих мест. Под сокращение попали сотрудники Министерства финансов, Минздрава и Министерства образования. Эти ведомства потеряли наибольшее число работников. С должностей сняли и ряд сотрудников других министерств.