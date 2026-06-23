Россиян ждет новая партия ГОСТов в марте 2027 года: подробности

Например, в соответствии с новым ГОСТом, изделия могут производиться прошивным, клеевым, сварным, клепаным способами, а также методом плетения, вязания, формования, литья и другими технологиями. Документ также устанавливает нормы прочности и требует, чтобы окрашивание смежной ткани и осыпание красителя были исключены.