Сроки сдачи спорткомплекса в хабаровском парке ДОФ — снова под угрозой, контракт с подрядчиком могут разорвать

Спортивно-досуговый центр строится в парке Дома офицеров флота на Базе КАФ в Хабаровске уже несколько лет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Изначально его планировалось сдать еще в прошлом году, но сроки многократно переносились, и здание не построено до сих пор. Сейчас стоит задача ввести объект в эксплуатацию до 1 августа 2026 года. Накануне на стройплощадку с инспекцией приехал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, который в очередной раз остался недоволен увиденным на этом объекте и темпами работ подрядной организации. У подрядчика есть неделя на то, чтобы исправить ситуацию. По словам Сергея Кравчука, если за это время на стройке не произойдет серьезного прогресса, то мэрия расторгнет в одностороннем порядке контракт с подрядчиком и внесет его в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Мэр Хабаровска поручил городской «Службе заказчика» заранее подготовить все необходимые документы для расторжения контракта с подрядчиком и заявил, что подпишет их, если за неделю не увидит прогресса на стройплощадке.