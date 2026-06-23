Социально ориентированные НКО могут получить финансирование в Хабаровском крае

Прием заявок на конкурс субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций края начался 22 июня. Лучшие проекты будут профинансированы — общий бюджет конкурса составляет 70,5 млн рублей. На конкурс принимаются инициативы, которые призваны улучшить качество жизни по 25 социально значимым для региона направлениям. Чтобы подать заявку, НКО не должны иметь долгов по налогам, находиться в процессе банкротства или ликвидации, а также быть иностранными агентами. От одного участника принимают одну заявку. Срок реализации проекта — не позднее 31 декабря 2027 года. Подать заявку можно в личном кабинете системы «Электронный бюджет» до 22 июля 2026 года. Внесение изменений или отзыв заявки допускается не позднее 20 июля.