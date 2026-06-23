Военнослужащие Финляндии с 1 июля смогут носить длинные волосы независимо от пола. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в силах обороны республики.
— Обновление (устава — прим. «ВМ») позволит всем военнослужащим носить прическу, основанную на действующих рекомендациях по женским прическам, — цитирует заявление ведомства телерадиокомпания Yle.
При этом длинные волосы запрещено носить в распущенном виде. Ранее, согласно уставу, солдаты-мужчины должны были носить короткие и аккуратные прически.
Ранее в Финляндии создали Передовые сухопутные силы НАТО (FLF Finland), они начнут операции в субботу, 6 июня. Формирование соответствующих сил означает, что шведская боевая группа, базирующаяся в Бодене, а также многонациональный штаб в финском Рованиеми будут переданы под командование верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.
Финляндии следует прекратить военную помощь Киеву после нового случая вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство страны. Такое мнение в соцсети X высказал политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.