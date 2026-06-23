Военным в Финляндии с 1 июля официально разрешат носить длинные волосы

Ранее в Финляндии создали Передовые сухопутные силы НАТО (FLF Finland), они начнут операции в субботу, 6 июня. Формирование соответствующих сил означает, что шведская боевая группа, базирующаяся в Бодене, а также многонациональный штаб в финском Рованиеми будут переданы под командование верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича.