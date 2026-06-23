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Где молодёжи платят больше всего летом, узнали аналитики

Заработать дополнительную «копеечку» летом, вероятно, захотят многие представители молодёжи. Для этого есть много легальных вакансий.

Источник: ДЕЙТА

Где молодёжи летом готовы платить больше всего, проанализировали специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка», сообщает ИА DEITA.RU. Летом 2026 года одними из самых доходных вакансий для молодёжи стали курьер на велосипеде, сотрудник копировального центра, специалист по установке сервисов, удалённый оператор ПК и бармен. Аналитика была проведена в июне 2026 года.

Во Владикавказе велокурьерам предлагают до 129 тысяч рублей — главное иметь велосипед и смартфон. В Москве сотрудник копировального центра может зарабатывать до 115 тысяч, пишет «Прайм». Специалисту по установке сервисов в Пензе готовы предложить зарплату до 110 тысяч рублей, а оператор ПК на удалёнке может зарабатывать до 90 тысяч рублей.

В подмосковном Одинцово барменам обещают до 80 тысяч, а в Санкт-Петербурге столько же предлагают сотрудникам летнего проката. Среди иных предложений — специалист по обработке анкетных данных (до 74 тысяч), оператор текстовой поддержки маркетплейса (до 70 тысяч), консультант чатов в Смоленске (до 52 тысяч) и фотограф в Чебоксарах (до 50 тысяч).

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