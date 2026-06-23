Где молодёжи платят больше всего летом, узнали аналитики

Во Владикавказе велокурьерам предлагают до 129 тысяч рублей — главное иметь велосипед и смартфон. В Москве сотрудник копировального центра может зарабатывать до 115 тысяч, пишет «Прайм». Специалисту по установке сервисов в Пензе готовы предложить зарплату до 110 тысяч рублей, а оператор ПК на удалёнке может зарабатывать до 90 тысяч рублей.