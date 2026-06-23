В Красноярске проверка недавно отремонтированной улицы Маерчака выявила недочеты

В Красноярске улицу Маерчака после ремонта проверили на доступность для маломобильных горожан. Об этом сообщили в администрации города.
В дорожном штабе приняли участие глава администрации Железнодорожного района Евгений Семкин, депутат Заксобрания края Виталий Дроздов, специалисты соцзащиты, представители заказчика и подрядчика. Доступность объекта оценил председатель Красноярской краевой общественной организации инвалидов и ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил Александр Ткачев.
Улицу ремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчик заменил бордюры, уложил новый асфальт и отремонтировал тротуары. На пешеходных переходах сделали занижения для маломобильных горожан и родителей с колясками. Во время проверки выявили недочеты. Основные замечания касались междворовых проездов, которые пересекают тротуар. На некоторых участках оказался крутой уклон.
«Летом на коляске проехать можно, но зимой могут возникнуть проблемы при самостоятельном передвижении. К сожалению, правая сторона улицы в сторону перекрестка с проспектом Свободный имеет очень сложный рельеф, поэтому я предлагаю сделать указатели для инвалидов, где комфортнее и удобнее перейти дорогу на коляске», — рассказал председатель Красноярской краевой общественной организации инвалидов и ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил Александр Ткачев.
Работы на улице Маерчака пока не приняты. Специалисты технического надзора проводят приемку, проверяют документы, а дорожная лаборатория уже взяла вырубки асфальтобетонной смеси. Подрядчик должен устранить замечания по доступной среде там, где это возможно. Расчет с ним проведут только после завершения приемки работ. Сейчас в Красноярске в работе находятся 11 участков улично-дорожной сети.