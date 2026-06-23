В Красноярске проверка недавно отремонтированной улицы Маерчака выявила недочеты

«Летом на коляске проехать можно, но зимой могут возникнуть проблемы при самостоятельном передвижении. К сожалению, правая сторона улицы в сторону перекрестка с проспектом Свободный имеет очень сложный рельеф, поэтому я предлагаю сделать указатели для инвалидов, где комфортнее и удобнее перейти дорогу на коляске», — рассказал председатель Красноярской краевой общественной организации инвалидов и ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил Александр Ткачев.