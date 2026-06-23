«Хабаровские авиалинии» зафрахтовали до конца 2026 года самолёт Ан-28

Компания «Хабаровские авиалинии» зафрахтовала до конца года двухмоторный самолёт Ан-28. Воздушное судно будут использовать для выполнения рейсов между Николаевском-на-Амуре, Аяном и посёлком Херпучи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ан-24 уже выполнил первые рейсы из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно.
Самолёт рассчитан на перевозку 17 пассажиров. Он будет базироваться в аэропорту Николаевска-на-Амуре.
Бесплатные нормы багажа и ручной клади для рейсов на Ан-28 останутся такими же, как для L-410 — десять и пять килограммов, соответственно.
Пассажиров стыковочных рейсов из Хабаровска в Николаевск и обратно по-прежнему будет доставлять авиакомпания «Аврора».