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«Хабаровские авиалинии» зафрахтовали до конца 2026 года самолёт Ан-28

Новый борт доставит пассажиров из Хабаровска в Аян и Херпучи.

Источник: Хабаровский край сегодня

Компания «Хабаровские авиалинии» зафрахтовала до конца года двухмоторный самолёт Ан-28. Воздушное судно будут использовать для выполнения рейсов между Николаевском-на-Амуре, Аяном и посёлком Херпучи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ан-24 уже выполнил первые рейсы из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно.

Самолёт рассчитан на перевозку 17 пассажиров. Он будет базироваться в аэропорту Николаевска-на-Амуре.

Бесплатные нормы багажа и ручной клади для рейсов на Ан-28 останутся такими же, как для L-410 — десять и пять килограммов, соответственно.

Пассажиров стыковочных рейсов из Хабаровска в Николаевск и обратно по-прежнему будет доставлять авиакомпания «Аврора».