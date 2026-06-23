Мбаппе оформил дубль в матче с Ираком и догнал Клозе по числу голов на ЧМ

Напомним, ранее на стадионе в Филадельфии продолжилась встреча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака. После первого тайма её пришлось прервать из-за штормового предупреждения и ливня. Пауза затянулась примерно на два часа.