Трамп: автоконцерны США будут производить оружие, включая Tomahawk

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что автоконцерны США начнут производить оружие.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт о ЗРК Patriot и ракетах Tomahawk.
«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме.
Он отметил, что власти Соединённых Штатов «разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия». По словам Трампа, контракты на производство ракет заключат «автопроизводители, у которых есть свободные мощности».
«Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия», — заявил он.
По информации CNN, только за семь недель конфликта с Ираном США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30 процентов снарядов Tomahawk.
По данным The Wall Street Journal, военные Соединённых Штатов изучают возможность создания новых ракет-перехватчиков, использование которых было бы в несколько раз дешевле, чем применение зенитных комплексов Patriot.