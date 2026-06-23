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Трамп: автоконцерны США будут производить оружие, включая Tomahawk

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что автоконцерны начнут производить оружие, в частности, речь идёт о ракетах Tomahawk и ЗРК Patriot.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что автоконцерны США начнут производить оружие.

Он уточнил, что, в частности, речь идёт о ЗРК Patriot и ракетах Tomahawk.

«У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», — сказал Трамп в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Он отметил, что власти Соединённых Штатов «разворачивают масштабную экономическую кампанию по производству оружия». По словам Трампа, контракты на производство ракет заключат «автопроизводители, у которых есть свободные мощности».

«Они имеют дело с General Motors, имеют дело с Ford, но я знаю, что General Motors очень заинтересован в производстве оружия», — заявил он.

По информации CNN, только за семь недель конфликта с Ираном США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30 процентов снарядов Tomahawk.

По данным The Wall Street Journal, военные Соединённых Штатов изучают возможность создания новых ракет-перехватчиков, использование которых было бы в несколько раз дешевле, чем применение зенитных комплексов Patriot.

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