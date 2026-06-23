Вылет четырех рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

В частности, рейс EO 3657 в Камрань должен был вылететь в 07:25, но его перенесли на 16:15. Рейс 5N 572 в Санкт-Петербург отложили с 08:05 до 10:20. Вылет DP 6526 в московский Шереметьево сдвинули с 08:15 на 14:25. Рейс FV 6652 в Сочи вместо 10:40 теперь ожидается в 12:40.