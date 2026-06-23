Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук посетил Нанайский район с рабочей поездкой по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В центре внимания — реализация нацпроектов, Народной программы «Единой России» и работа по «Атласу проблемных объектов». В селе Маяк жители дождались строительства нового Дома культуры: его площадь составит 500 квадратных метров, старт работ пришелся на март, а сдача запланирована до конца года. 24 года после пожара 2002 года ДК ютился во временных помещениях — теперь ситуация меняется к лучшему. Параллельно готовят проект капремонта школы, чтобы получить президентскую субсидию, а пока зимой классы обогревают тепловыми пушками и инфракрасными лампами. Еще одна проблема, выявленная в ходе общения с жителями, — перебои с электричеством из‑за деревьев вдоль линий электропередачи: Сергей Кравчук взял вопрос на личный контроль. В селе Джари Сергей Кравчук осмотрел межпоселенческий центр нанайской культуры с 14 кружками — от фольклора до плетения циновок, а также музей. Кстати, рядом построена площадка ГТО и детский городок — все это реализовано в рамках нацпроекта. В селе Троицком впервые за 50 лет ремонтируют детский сад № 4 по нацпроекту «Семья»: после смены подрядчика работы идут по графику, завершение намечено на октябрь, а дети пока ходят в соседние сады. Сергей Кравчук отметил активность местных жителей и администрации и сообщил, что такие выезды станут регулярными.
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук посетил Нанайский район с рабочим визитом
Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук посетил Нанайский район с рабочей поездкой по поручению губернатора Дмитрия Демешина. В центре внимания — реализация нацпроектов, Народной программы «Единой России» и работа по «Атласу проблемных объектов». В селе Маяк жители дождались строительства нового Дома культуры: его площадь составит 500 квадратных метров, старт работ пришелся на.
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