Новая пристройка к школе № 1 в Вяземском готова на 99%

Эта школа — единственная в Вяземском районе, где обучение детей велось в две смены. Всего в школе учатся более 400 детей, из которых 170 занимаются в первую смену, а все остальные — во вторую. Чтобы убрать вторую смену, краевые власти несколько лет назад решили возвести новую пристройку к этой школе, которая вместит в себе 10 дополнительных классов и спортивный зал. Само здание пристройки уже есть. Завершилось и благоустройство всей прилегающей к нему территории. Закуплено и распределено по классам новое учебное оборудование, которое обошлось в 30 млн рублей. Так, в кабинетах труда для девочек теперь установлены новые швейные машинки, а у мальчиков имеется набор различных станков. Но в процессе возведения пристройки все же возникла дополнительная проблема. Дело в том, что школьная столовая находится в небольшом помещении и никак не может вместить всех учеников. Поэтому местные власти решили расширить ее, отдав под эти нужды один учебный класс и кабинет директора школы. Это обошлось районному бюджету в 5,9 млн рублей. Работы в столовой начались 1 июня и должны завершиться 30 июля. С 1 сентября текущего года начнет работать новая пристройка, благодаря чему все местные дети будут учиться в первую смену.