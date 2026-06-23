«Ленинградская» симфония прозвучала в Новосибирске в День памяти и скорби

Концерт в День памяти и скорби посвятили легендарному событию военных лет. Сибирская премьера этого великого произведения состоялась в Новосибирске 9 июля 1942 года. Тогда оркестр Ленинградской филармонии, эвакуированный сюда в начале Великой Отечественной войны, исполнил симфонию в присутствии самого Шостаковича.