«Ленинградская» симфония прозвучала в Новосибирске в День памяти и скорби

Концерт в День памяти и скорби посвятили легендарному событию военных лет. Сибирская премьера этого великого произведения состоялась в Новосибирске 9 июля 1942 года. Тогда оркестр Ленинградской филармонии, эвакуированный сюда в начале Великой Отечественной войны, исполнил симфонию в присутствии самого Шостаковича.
Спустя десятилетия знаменитое сочинение вновь прозвучало в столице Сибири.
Ранее «Сиб.фм» писал о том, что новосибирцы зажгли сотни свечей на Монументе Славы накануне Дня памяти и скорби.