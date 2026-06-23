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«Ленинградская» симфония прозвучала в Новосибирске в День памяти и скорби

В новосибирском Театральном сквере 22 июня объединённый коллектив музыкантов Академического симфонического оркестра и НОВАТа исполнил Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщил в своём MAX-канале мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: Сиб.фм

Концерт в День памяти и скорби посвятили легендарному событию военных лет. Сибирская премьера этого великого произведения состоялась в Новосибирске 9 июля 1942 года. Тогда оркестр Ленинградской филармонии, эвакуированный сюда в начале Великой Отечественной войны, исполнил симфонию в присутствии самого Шостаковича.

Спустя десятилетия знаменитое сочинение вновь прозвучало в столице Сибири.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что новосибирцы зажгли сотни свечей на Монументе Славы накануне Дня памяти и скорби.