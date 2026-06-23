Икре горбуши в Хабаровском крае увеличили срок годности

Указано, что при производстве этой продукции использовалась замороженная икра горбуши, изготовленная магаданским предприятием 27 июля 2024 года. При этом срок годности данной икры истекает 27 июля 2026 года. Таким образом, срок годности готовой продукции не соответствует сроку годности сырья, из которого она изготовлена.