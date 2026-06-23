Юные спасатели из Хабаровского края выиграли «Школу безопасности»

Юные спасатели соревновались в пожарной эстафете, силовом упражнении, кросс-эстафете, поисково-спасательных работах в бассейне, на воде и при условных техногенных ЧС. Также они проходили маршрут выживания, полосу препятствий, представляли визитки своих регионов и обустраивали полевой быт.