Юные спасатели из Хабаровского края выиграли «Школу безопасности»

Две команды из Хабаровского края победили на XXI межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности — 2026» в Бурятии. За звание сильнейших боролись 17 команд Дальневосточного федерального округа, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
Регион представляли команда «90 калибр» из школы посёлка Октябрьский Ванинского округа и «Вымпел» дворца творчества «Северное сияние» из Хабаровска. Соревнования длились неделю, за это время участники прошли 10 дисциплин.
Юные спасатели соревновались в пожарной эстафете, силовом упражнении, кросс-эстафете, поисково-спасательных работах в бассейне, на воде и при условных техногенных ЧС. Также они проходили маршрут выживания, полосу препятствий, представляли визитки своих регионов и обустраивали полевой быт.
По итогам соревнований «90 калибр» стал лучшим в старшей возрастной группе, а «Вымпел» победил в младшей. Кроме двух главных побед, команды Хабаровского края заняли более 12 призовых мест в отдельных испытаниях.
Теперь победители представят Дальний Восток на всероссийском этапе «Школы безопасности». Он пройдёт с 1 по 10 августа в Ханты-Мансийском автономном округе.