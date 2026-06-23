Число подростковых онкозаболеваний в РФ выросло на 25 процентов за четыре года

Девушки подвержены заболеванию больше: за четыре года число выявленных случаев в их группе выросло на 26 процентов. У юношей прирост составил 24 процента. У девушек лидируют опухоли яичников и рак щитовидной железы, у юношей — лимфомы. Многие из этих заболеваний связаны не с образом жизни, а с нарушениями развития клеток в раннем возрасте.