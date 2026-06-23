Число подростковых онкозаболеваний в РФ выросло на 25 процентов за четыре года

За четыре года число новых случаев онкологических заболеваний среди подростков в России увеличилось на 25 процентов. Чаще всего подростки страдают раком крови, саркомами костей, опухолями головного мозга и лимфомой Ходжкина. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщили в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России.
Девушки подвержены заболеванию больше: за четыре года число выявленных случаев в их группе выросло на 26 процентов. У юношей прирост составил 24 процента. У девушек лидируют опухоли яичников и рак щитовидной железы, у юношей — лимфомы. Многие из этих заболеваний связаны не с образом жизни, а с нарушениями развития клеток в раннем возрасте.
Рост статистики также объясняется улучшением диагностики: подросткам стали чаще проводить КТ, МРТ, молекулярно-генетические исследования и углубленные обследования при диспансеризации, что позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, передает Telegram-канал Baza.
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