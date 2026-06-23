В Хабаровском крае двое заключённых дали взятки начальнику отдела колонии

В период с января по март 2024 года обвиняемые, находясь в исправительной колонии региона, через посредника передали начальнику отдела учреждения по 100 тысяч рублей каждый. Цель взяток — избежать ответственности за возможные нарушения и добиться замены неотбытой части наказания на более мягкий его вид.