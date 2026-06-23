Опрос показал, сколько россияне готовы заплатить за подержанную машину

«Больше половины опрошенных — 55% — заплатят за подержанное авто не более 2 миллионов рублей. Из них 27% купят машину с пробегом, если она дешевле 700 тысяч — 1 миллиона рублей, а 28% ответили, что готовы потратить на “бэушку” не более 1,5−2 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.