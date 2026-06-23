Опрос показал, сколько россияне готовы заплатить за подержанную машину

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Значительная часть российских автолюбителей, согласно данным опроса, готовы заплатить за подержанную машину не более 2 миллионов рублей, значительно большую сумму — 4−6 миллионов рублей — не против отдать в Ленинградской области и на Дальнем Востоке, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала «Дром».
Там отметили, что исследование среди российских регионов проводилось с 27 апреля по 6 мая 2026 года среди пользователей сайта, в нем приняли участие почти 13 тысяч жителей разных регионов РФ.
«Больше половины опрошенных — 55% — заплатят за подержанное авто не более 2 миллионов рублей. Из них 27% купят машину с пробегом, если она дешевле 700 тысяч — 1 миллиона рублей, а 28% ответили, что готовы потратить на “бэушку” не более 1,5−2 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.
По словам собеседника, 31% опрошенных готовы купить авто с пробегом за 2,5 миллиона рублей и выше. Из них 17% сказали, что купят такое авто максимум за 2,5−3 миллиона рублей. Еще 14% ответили «4−6 миллиона рублей».
«Среди регионов страны максимум 1 миллион рублей за машину с пробегом готовы заплатить в Крыму (43%), в Башкирии (41%) и в Ростовской области (40%). Не больше 2 миллионов рублей за подержанную машину отдадут чаще в Татарстане (36%), в Хакасии (35%) и в Воронежской области (34%)», — отметил собеседник.
Около 2,5−3 миллиона рублей готовы заплатить в основном на Сахалине (30%), в Ленинградской области и в Красноярском крае — по 22%.
«Готовы купить машину с пробегом даже за 4−6 миллионов рублей также на Сахалине (22%) и в Ленинградской области (18%), а также в Приморье, в Якутии и в Хабаровском крае — по 17%», — добавили в пресс-службе.
Участники опроса в комментариях указывали, что сейчас с бюджетом 1−2 миллиона рублей найти новую машину в салоне сложно, кроме отечественных моделей.