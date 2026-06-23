«Лучший футболист всех времен». Реакция экспертов на рекорд Месси

Макаллистер отметил, что счастлив быть частью этой истории. «Нет слов, чтобы описать то, что он делает, — сказал полузащитник, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — На днях я услышал, как мой отец сказал, что одно дело наблюдать за ним с трибун, а другое — по телевизору. А я бы сказал, что совсем другое — наблюдать за ним на поле, прямо там, где все остальные. То, что он делает, просто невероятно. То, как он реагирует в последний момент на все происходящее. Я просто счастлив, что он может получать удовольствие и забивать голы».