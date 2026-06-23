«Лучший футболист всех времен». Реакция экспертов на рекорд Месси

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Аргентинский нападающий Лионель Месси забил два мяча в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу против австрийцев и установил бомбардирский рекорд в рамках турнира. ТАСС собрал реакцию экспертов и игроков на это достижение.
«Все прошло захватывающе».
По словам Месси, комментарий которого приводит газета Ole, единственное, на чем были сконцентрированы все игроки сборной Аргентины, это победа над австрийцами (2:0). Благодаря этому подопечные Лионеля Скалони вышли в плей-офф. Месси забил два мяча и обошел немца Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Аргентинец поражал ворота соперников на ЧМ 18 раз, Клозе — 16.
«Я был зол из-за пенальти, потому что промахнулся, и мой удар был ужасным, но, к счастью, нам удалось переломить ход игры и выйти вперед, — сказал Месси. — Все произошло поистине захватывающе. У меня был пенальти, который мог увеличить количество голов, но если бы я его реализовал, то, возможно, не забил бы два других мяча. Я доволен результатом, а также игрой и стараниями команды».
«Мы знали, что выиграть матч будет непросто, никто ничего не отдает просто так, нам было трудно контролировать мяч на протяжении длительных атак. Это была напряженная, упорная игра, временами нам это удавалось, но главное — это выход в следующий раунд», — добавил Месси.
«Лучший футболист всех времен».
Клозе, чей рекорд побил Месси, с радостью воспринял достижение аргентинского нападающего. «Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох, — сказал Клозе газете S ddeutsche Zeitung. — Месси — лучший футболист всех времен для меня. Поздравляю, чемпион».
«Величайший футболист мира».
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отметил, что Месси еще раз доказал, что является величайшим футболистом в мире.
«Уже давно не обсуждается величие Месси. Он побил все рекорды, которые только существуют. В 38 лет выходит, забивает, еще и пенальти не забил, — сказал Мостовой ТАСС. — Месси в своем возрасте разрывает в Америке. Я 20 лет назад говорил, что человек может играть столько, сколько захочет. Кто-то уже говорил, Месси — человек с другой планеты, из компьютерной игры. Тут только преклоняться, величайший футболист, который только есть».
«Месси делает невероятные вещи».
Главный тренер сборной Аргентины Скалони, а также футболисты национальной команды Алексис Макаллистер и Хулиан Альварес не сразу нашли слова, чтобы описать достижения капитана. «У меня не хватает слов, чтобы описать Лионеля Месси после того, как он стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира. В шутку хочется заметить, что постоянные восхваления Месси начинают утомлять (улыбается), — приводит комментарий Скалони Buenos Aires Times. — Месси хорошо показал себя в важные моменты игры, он активно работал и отбирал мячи. Когда Лео включается, включаются все».
Макаллистер отметил, что счастлив быть частью этой истории. «Нет слов, чтобы описать то, что он делает, — сказал полузащитник, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). — На днях я услышал, как мой отец сказал, что одно дело наблюдать за ним с трибун, а другое — по телевизору. А я бы сказал, что совсем другое — наблюдать за ним на поле, прямо там, где все остальные. То, что он делает, просто невероятно. То, как он реагирует в последний момент на все происходящее. Я просто счастлив, что он может получать удовольствие и забивать голы».
Альварес подчеркнул, что все в команде рады, как Месси проявляет свой талант. «Мы видим это каждый день, на протяжении стольких лет он демонстрирует магию и талант. Он величайший человек всех времен, и мы просто стараемся наслаждаться им каждый раз», — комментарий Альвареса приводит пресс-служба ФИФА.
«Сложно сравнивать с Марадоной».
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин отметил, что рекорд Месси важен для футбола, но игрока сложно сравнивать с Диего Марадоной.
«У каждого свое время, Марадона в свое время был без сомнения одним из лучших, Месси сейчас лучший. Сравнивать сложно, все эти рекорды несравнимы. Посмотрите, как люди восхищаются игрой Месси сегодня, ему скоро 40 лет, а сколько он двигается, какой объем работы показывает, великолепные физические данные, — сказал Семин ТАСС. — Такие рекорды всегда важны, это определенный стимул для игроков разных амплуа. Для Месси — стимул в голах и передачах, но самое главное — победа его команды на протяжении всего времени. Нет такого, чтобы он играл именно на себя, в любой ситуации отдает, самые лучшие продолжения игры. Играет на команду».