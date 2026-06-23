Школьник из Приморья впервые в истории края сдал ЕГЭ на 400 баллов

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Школьник из Владивостока впервые в истории Приморья сдал все четыре предмета ЕГЭ на 100 баллов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования Приморского края.
«Это единичный случай, в прошлом году это был один случай по России. Артем Шунтов из Владивостока, учащийся лицея “Технический” стал первым 400-балльником Приморья. Он сдавал русский, математику, химию и физику. Каждый из экзаменов он сдал на максимальный балл», — говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства Приморского края добавили, что в крае 58 стобалльников и 65 лучших результатов, из которых четыре 200-балльника и один 400-балльник.