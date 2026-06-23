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Суд взыскал с подрядчика почти 774 млн рублей за срыв стройки ЖК на Камчатке

Суд на Камчатке взыскал с ООО «ИСК “АРКАДА” 764,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск застройщика к генподрядчику по строительству жилого комплекса на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском, взыскав с ответчика неотработанный аванс в размере около 765 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд взыскал с ООО “ИСК “АРКАДА” 764,7 млн руб. неотработанного аванса, 4,6 млн руб. задолженности за электроэнергию и 4,3 млн руб. госпошлины. Общая сумма — 773,7 млн рублей”, — говорится в сообщении.

Контракт на 14,7 млрд рублей подписали 14 июня 2023 года со сроком до 31 декабря 2027-го. Заказчик перечислил аванс в размере 3,09 млрд рублей, однако генподрядчик регулярно нарушал график выполнения работ.

В марте 2025-го подрядчик сообщил о нехватке денег на стройматериалы и долгах по зарплате. Заказчик хотел расторгнуть договор, но генподрядчик выдвинул новые условия по кредитам ВТБ. 1 октября застройщик в одностороннем порядке разорвал контракт и подал в суд.

Ранее суд взыскал 164 млн рублей в доход государства с бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова, средства были получены парламентарием незаконным путем.

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