Суд взыскал с подрядчика почти 774 млн рублей за срыв стройки ЖК на Камчатке

Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил иск застройщика к генподрядчику по строительству жилого комплекса на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском, взыскав с ответчика неотработанный аванс в размере около 765 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.