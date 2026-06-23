Сухая ветка упала на голову молодой девушки в Жетiсу

Кадры были опубликованы в паблике ushtobeqz в Instagram. На кадрах видно, как молодая девушка вышла из подъезда во двор и на нее рухнула большая ветка. Удар пришелся непосредственно в область головы. Пострадавшую обступили дети, которые принялись звать на помощь. На втором опубликованном видео девушке уже оказывают помощь медики. Как указал автор ролика, инцидент произошел в 9 микрорайоне. В акимате Уштобе сообщили, что по факту произошедшего инцидента сотрудниками акимата совместно с представителями КСК (ОСИ) будет проведена выездная проверка данного участка, после чего будут произведены работы по обрезке деревьев. «До сегодняшнего дня со стороны жителей данного дома или органов управления (КСК/ОСИ) в акимат не поступало никаких официальных заявлений или жалоб по поводу необходимости вырубки или кронирования аварийных деревьев на данном участке», — заявили в ведомстве.