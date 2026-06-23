Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел в Хабаровском крае

На выходных в Хабаровском крае состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта». 170 атлетов состязались в пяти категориях: силовой экстрим, семейные старты, нормативы ГТО, мини-футбол и пляжный волейбол. «Соревнования проводятся на территории всей страны, сначала муниципальные этапы, потом региональные и финал. Марафон проводим в четвертый раз, именно в Некрасовке встречаемся уже третий. В этом году участников больше чем в 2025 году, некоторые участвуют не первый раз», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко. В силовом экстриме лучшие результаты показали Владимир Павлов и Наталья Багенская из Солнечного округа. В семейных стартах победила семья Трушниковых из Хабаровского района. В дисциплине ГТО лидировали Валерий Демченко из Амурского района и Ксения Шевченко из Хабаровского района. Первое место в пляжном волейболе забрали Татьяна и Виктория Байраковские из Хабаровского района, а в мини-футболе — команда «Дружба» Хабаровского района. Победители этого этапа представят край на всероссийском финале, который пройдет в начале сентября.