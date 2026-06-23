Повысить эффективность использования БПЛА в тушении лесных пожаров намерены в Хабаровском крае

Отметим, что краевые власти используют «беспилотники» в авиаразведке, следя с их помощью за лесами с воздуха и обнаруживая возникающие очаги возгорания. В связи с этим губернатор Дмитрий Демешин поставил задачу провести демонстрационные испытания беспилотных летательных аппаратов, которые производят в Хабаровском крае. Они должны пройти уже завтра, 24 июня. При этом губернатор потребовал, чтобы на них лично присутствовал не только министр лесного хозяйства и лесопереработки региона, но и все руководители или главные инженеры местных предприятий, занимающихся выпуском БПЛА. По словам главы региона, это позволит оперативно получить ответы на любые технические вопросы и решить их прямо на месте, чтобы повысить пользу от использования БПЛА в лесоохране. Добавим, что на данный момент в Хабаровском крае действует семь лесных пожаров, возникших из-за «сухих» гроз. К их тушению привлекли сразу 57 сотрудников КГСАУ «ДВ авиабаза» вместе с техникой и авиацией. За минувшую неделю в регионе удалось ликвидировать 14 ландшафтных пожаров. Больше всего пожаров зафиксировали в Хабаровском и Амурском районах, а также в окрестностях крупных городов региона.