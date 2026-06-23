Хабаровская природоохранная прокуратура проверит информацию о медведе из придорожного кафе

Ранее в соцсетях появилось видео про медведицу Машу, которую содержат в клетке придорожного кафе. Авторы видео утверждают, что Маша содержится в ужасных условиях. У неё нет воды и сена, зимой лежит на голых цементных плитах. Зимой медведи должны спать, а она развлекает зевак, которые кидают в нее банки со сгущенкой.