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Взял 3 миллиарда и остановил стройку: Суд на Камчатке взыскал с подрядчика 765 млн рублей аванса

Арбитражный суд Камчатского края принял сторону застройщика в споре с генподрядчиком по возведению жилого комплекса на улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском. Информацию о решении предоставили в судебной инстанции, пишет ТАСС. С ООО «ИСК “АРКАДА”» взыскали сумму неотработанного аванса, превышающую 764 млн рублей.

С ООО «ИСК “АРКАДА”» взыскали сумму неотработанного аванса, превышающую 764 млн рублей. При этом Общий размер финансовых требований, удовлетворённых судом, составил 773,7 млн рублей. В эту сумму вошли 764,7 млн рублей неосвоенного аванса, 4,6 млн рублей долга за электроэнергию и 4,3 млн рублей государственной пошлины.

Договор между заказчиком (ООО «СЗ “ОЛИМП-КАМЧАТКА”») и подрядчиком заключили 14 июня 2023 года. Стоимость контракта оценивалась в 14,7 млрд рублей, а завершить все работы планировали к концу 2027 года. Заказчик перевёл авансовый платёж в размере 3,09 млрд рублей.

Подрядчик неоднократно срывал установленные сроки. В марте 2025 года он уведомил заказчика о нехватке средств на закупку материалов и наличии задолженности перед работниками. Застройщик предложил расторгнуть контракт мирным путём. Генподрядчик дал согласие, однако впоследствии выдвинул дополнительные требования, касающиеся поручительства по кредитным обязательствам. Заказчик отказался от договора в одностороннем порядке 1 октября 2025 года и передал спор в суд.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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