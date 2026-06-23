Взял 3 миллиарда и остановил стройку: Суд на Камчатке взыскал с подрядчика 765 млн рублей аванса

Подрядчик неоднократно срывал установленные сроки. В марте 2025 года он уведомил заказчика о нехватке средств на закупку материалов и наличии задолженности перед работниками. Застройщик предложил расторгнуть контракт мирным путём. Генподрядчик дал согласие, однако впоследствии выдвинул дополнительные требования, касающиеся поручительства по кредитным обязательствам. Заказчик отказался от договора в одностороннем порядке 1 октября 2025 года и передал спор в суд.