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Кравцов: Российские школьники лидируют по числу золотых медалей на олимпиадах

Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Об этом во вторник, 23 июня, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Российские школьники лидируют по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. Об этом во вторник, 23 июня, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

— По количеству золотых медалей Россия опережает все европейские страны и большинство других государств. Мы в тройке сильнейших по математике, физике, информатике, химии, биологии, искусственному интеллекту, — сказал министр.

В 2025 году российские сборные завоевали 44 медали из 44 возможных на восьми основных международных олимпиадах, превзойдя результаты предшествующих лет. А в мае этого года сборная России по биологии завоевала шесть золотых медалей из шести возможных и абсолютное первое место, передает РИА Новости.

Выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум и более предметам, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Помимо этого, выплату также получат педагоги, подготовившие двух и более выпускников, набравших максимальные баллы. Они получат по 150 тысяч рублей.