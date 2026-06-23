В праздновании Сабантуя и Жайлоо поучаствовали 8,5 тысяч красноярцев

«Жайлоо — не просто встреча на природе. Наши дети родились и растут в Сибири, но мы хотим, чтобы они знали язык предков, помнили, откуда их корни. Когда мы ставим юрту, валяем войлок, готовим аталу — мы передаем детям и знакомим всех желающих с частичкой Киргизии. Чем больше таких праздников, тем крепче многонациональная и культурная связь народов», — считает организатор Назгуль Батаева.