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В праздновании Сабантуя и Жайлоо поучаствовали 8,5 тысяч красноярцев

В минувшие выходные на острове Татышев с размахом отметили крупные национальные праздники — Сабантуй и Жайлоо.

В минувшие выходные на острове Татышев с размахом отметили крупные национальные праздники — Сабантуй и Жайлоо. Как рассказали в мэрии Красноярска, около 8,5 тысяч горожан побывали на тематических мастер-классах, попробовали блюда национальной кухни и поучаствовали в конкурсах и игровых состязаниях.

В субботу на татаро-башкирском Сабантуе гости соревновались в перетягивании каната, поднятии гири, армрестлинге и борьбе на поясах «корэш». Любители творчества учились создавать татарский женский костюм и тюбетейку. Самыми креативными тюбетейками стали изделия, в оформлении которых использовали CD-диски, кофейные зёрна, разные виды тканей и камней.

На гастрономических локациях красноярцы отведали вяленого гуся, перемячи и колбасу по старинным рецептам. ​ На выставке-конкурсе «Солнечный чак-чак» самым оригинальным стало блюдо, украшенное рожками от мороженого, безе и пиратскими фигурками. ​А с рекордной высотой победила сладость в 50 см.

Поддерживала праздничное настроение творческая программа — на сцене выступали ансамбли из Татарстана, самодеятельные коллективы и лауреаты всероссийских и международных музыкальных премий.

«Люди собираются вместе, радуются и приветствуют друг друга независимо от их народности. Происходит многоуровневый обмен — культурой, традициями, символами, гастрономическими особенностями, знаниями и эмоциями. Так и создается пространство для диалога и взаимопонимания», — отметил председатель Единого духовного управления мусульман Красноярского края Гаяз Фаткуллин.

А в воскресенье красноярцы погрузились в атмосферу кочевой культуры на киргизском празднике Жайлоо. На острове создали этнозону с предметами традиционного быта и тематическими фотолокациям, также работала выставка‑ярмарка изделий местных мастеров. Дети перетягивали канат, боролись на поясах и соревновались в поднятии гирь. Рекордсменом стал участник, который сделал упражнение со снарядом 700 раз подряд.

«Жайлоо — не просто встреча на природе. Наши дети родились и растут в Сибири, но мы хотим, чтобы они знали язык предков, помнили, откуда их корни. Когда мы ставим юрту, валяем войлок, готовим аталу — мы передаем детям и знакомим всех желающих с частичкой Киргизии. Чем больше таких праздников, тем крепче многонациональная и культурная связь народов», — считает организатор Назгуль Батаева.

Праздники прошли в рамках муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества в Красноярске», цель которой — укрепление межнационального согласия жителей и знакомство с культурой разных народов. Напомним, 2026 год объявлен президентом Годом единства народов России.