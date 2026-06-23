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Жителям округа Ориндж в США рекомендовали прятаться в домах из-за двух миллионов пчёл

Два миллиона пчёл сбежали из фуры с ульями во время ДТП в Техасе.

Источник: Комсомольская правда

В США пчёлы заставили жителей целого округа закрыться в собственных домах. Это произошло после необычного ДТП, в ходе которого перевернулась фура, перевозившая два миллиона пчёл. Историю рассказывает издание People.

Сообщается, что пчёлы разлетелись из повреждённой фуры, для их сбора и переноса ульев на местную пасеку пришлось привлечь специалистов-пчеловодов. До завершения работ жителям нескольких населённых пунктов пришлось оставаться в своих домах.

Ранее на автостраде в штате Юта перевернулся грузовик, которым управлял пчеловод. Он перевозил из Калифорнии в Северную Дакоту 416 ящиков с 10 миллионами пчел, используемых для опыления сельскохозяйственных культур.

Тем временем в немецком городе Вольфхаген, федеральная земля Гессен, шесть коров устроили переполох в районной больнице, проникнув в отделение неотложной помощи.

Трогательную историю о том, как в Китае семь украденных собак самостоятельно сбежали от похитивших их торговцев собачьим мясом и вместе вернулись домой, читайте здесь на KP.RU. Сообщается, что одна из собак была ранена, остальные помогали ей.

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