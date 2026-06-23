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Аналитик Крук: Европа строит нереалистичные военные планы в отношении РФ

Страны Европы намерены создать «военную архитектуру для противостояния с РФ», эти планы являются нереалистичными, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

Источник: Аргументы и факты

Страны Европы намерены создать «военную архитектуру для противостояния с Российской Федерацией», эти планы являются нереалистичными, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.

Он уточнил, что Европа планирует «превратить Украину в железный кулак».

«То есть Украине, находясь на линии соприкосновения, следует оказывать давление и атаковать Россию из этого положения. Я отношусь к таким заявлениям с серьёзным скепсисом. Я не верю, что Европа способна выстроить военную архитектуру», — сказал Крук.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Крук отметил, что, в частности, странам Европы не хватает ресурсов.

«Британия, например, даже не может вывести в море военный корабль и у неё всего около сорока танков на ходу. Оборонные структуры Европы находятся в ужасном состоянии, просто в ужасном. И за три года это не исправить», — заявил он.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.

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