Россиянам назвали причину, по которой отпуск осенью выгоднее летнего

В 2026 году в сентябре и октябре будет по 22 рабочих дня, в июле — 23, а в июне и августе — по 21. Логика проста: чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле каждый из них и тем меньше вы потеряете на зарплате, уйдя в отпуск. Поэтому осенние месяцы выгоднее августа и июня, а июль ненамного опережает осень. К тому же осенью традиционно дешевле авиабилеты и проживание, что дает дополнительную экономию.