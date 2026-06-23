Франция обыграла Ирак в самом долгом матче ЧМ и вышла в плей-офф

Победа принесла французам 6 очков, лидерство в группе I и досрочную путёвку в плей-офф. Их соперники по квартету из Норвегии и Сенегала проводят свою игру в эти минуты, счёт 1:0 в пользу скандинавов после первого тайма. У Норвегии пока три очка, у африканцев и Ирака — по 0.