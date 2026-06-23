В Мурманске доиграли футбольный матч, прерванный войной 22 июня 1941 года

В Мурманске на стадионе «Строитель» состоялся второй тайм матча, прерванного началом Великой Отечественной войны, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.
Он напомнил, что 22 июня 1941 года на этой арене, которая тогда носила название «Пищевик», встретились команды «Рыбник Севера» и «Динамо». Игра была прервана новостями о нападении гитлеровской Германии на СССР.
«Константин Ерёмин, Пётр Косоуров, Семён Горшенин, Николай Кудинов, Александр Базарный, Константин Цибин… Они вышли на поле, полные азарта, а через несколько часов сменили бутсы на солдатские сапоги, чтобы защищать страну», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Чибис отметил, что матч необходимо было доиграть. 22 июня 2026 года на поле вышли футболисты «Динамо» и мурманского рыбного порта.
«Сегодня на поле победила память. Наша общая, честная, глубокая память о тех, кто подарил нам возможность жить, растить детей и играть в футбол под мирным небом Мурманска!» — подчеркнул Чибис.
Напомним, 6 мая 1942 года в блокадном Ленинграде прошёл футбольный. На поле вышли команды «Динамо» и сборная Ленинградского гарнизона. Игра завершилась со счётом 7:3 в пользу «Динамо». Уже 31 мая 1942 года состоялся следующий матч.