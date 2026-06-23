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В Новосибирске перекрыли улицу Ленина по 1 июля ради Дня города

Проезд закрыт на участке от площади Ленина до улицы Советской.

Источник: Комсомольская правда

В центре Новосибирска с утра 23 июня перекрыли движение по улице Ленина. Ограничения продлятся до 1 июля.

Проезд закрыт на участке от площади Ленина до улицы Советской. Под запрет попали все виды транспорта, включая электросамокаты. На этом же отрезке до 9 утра 1 июля запрещена парковка.

Власти также предупредили, что в День города, 28 июня, перекрывать будут и другие магистрали. Временные ограничения коснутся Красного проспекта, Вокзальной и Октябрьской магистралей. Для проведения праздника скорректируют маршруты автобусов и троллейбусов, а в местах народных гуляний дополнительно ограничат использование самокатов.