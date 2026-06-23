В Новосибирске перекрыли улицу Ленина по 1 июля ради Дня города

Власти также предупредили, что в День города, 28 июня, перекрывать будут и другие магистрали. Временные ограничения коснутся Красного проспекта, Вокзальной и Октябрьской магистралей. Для проведения праздника скорректируют маршруты автобусов и троллейбусов, а в местах народных гуляний дополнительно ограничат использование самокатов.