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Директор театра «Старый дом» покинула свой пост

Татьяна Ильина работала в театре с 2023 года.

Источник: НДН.ИНФО

Театр «Старый дом» столкнулся с кадровыми изменениями.

Экс-директор Татьяна Ильина присоединилась к театру в 2023 году. Ранее она на протяжении 16 лет занимала пост руководителя отдела развития Новосибирского музыкального театра. Ильина имеет музыкальное образование: она окончила теоретико-композиторский факультет Новосибирской государственной консерватории в 1997 году, защитила диссертацию в 2002 году и получила степень кандидата искусствоведения. В 2006 году она прошла обучение на кафедре управления в московской Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.

Кроме того, Ильина работала в Новосибирском краеведческом музее и государственной филармонии. Она является членом Союза театральных деятелей Российской Федерации, как сообщает издание «Континент Сибирь».

Причины её ухода и сроки временного назначения нового руководителя пока не разглашаются. Репертуар и производственная деятельность театра продолжаются в обычном режиме, отмены или переносы спектаклей не планируются. До выбора нового директора команда театра будет работать под руководством Елены Соколовой.

Татьяна Картавых