Директор театра «Старый дом» покинула свой пост

Экс-директор Татьяна Ильина присоединилась к театру в 2023 году. Ранее она на протяжении 16 лет занимала пост руководителя отдела развития Новосибирского музыкального театра. Ильина имеет музыкальное образование: она окончила теоретико-композиторский факультет Новосибирской государственной консерватории в 1997 году, защитила диссертацию в 2002 году и получила степень кандидата искусствоведения. В 2006 году она прошла обучение на кафедре управления в московской Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма.