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За сутки потушили 10 пожаров в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре из пожара спасли трёх человек.

Источник: Комсомольская правда

По данным МЧС Хабаровского края, за минувшие сутки в регионе не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны отреагировали на 10 техногенных пожаров, из них три — в жилых помещениях. На всей территории края действует особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Комсомольске на Амуре на улице Комсомольской загорелся кухонный гарнитур, газовая плита и оконная рама в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания составила 5 кв. м, квартира полностью повреждена продуктами горения. Благодаря оперативным действиям огнеборцев с верхних этажей были спасены три человека — их эвакуировали с помощью индивидуальных спасательных устройств. Пожар ликвидировали за 18 минут. Пострадавших нет, причины возгорания выясняют дознаватели МЧС России.

Кроме того, пожарные и спасательные подразделения три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На туристических маршрутах края зарегистрировано пять групп — всего 35 человек, в том числе шесть детей.

Погода в Хабаровске на текущий день: переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость северо западного ветра — 2−4 м/с, температура воздуха ожидается в диапазоне +18…+23 °C.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru

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