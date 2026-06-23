Ввести льготы на билеты в кино для многодетных семей предложили в России

Александр Жаров, глава «Газпром медиа холдинга», предложил ввести специальные льготы на билеты в частные кинотеатры для многодетных семей. Расходы при этом могли бы компенсироваться за счет государства. Сейчас средняя цена билета в кино составляет 400−550 рублей, и она продолжает расти. А если хочется на премьеру в современный зал (Luxe, Laser и т. д.) — готовьтесь выложить 1,5−2 тысячи рублей. Для большой семьи это уже серьезная сумма. При этом Жаров подчеркивает: жестко регулировать цены не планируют. Ценообразование останется свободным — стоимость будет зависеть от спроса и формата зала. Льготы помогли бы поддержать именно тех, кому это особенно нужно.