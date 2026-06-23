Вандал крушил иномарки в Магадане

Ранее судимый 18-летний мужчина ломал чужие машины. В одном из случаев он залез в незапертую «Митсубиси Паджеро», оторвал рычаг поворотника, повредил рулевую колонку и выбил лобовое стекло. В двух других случаях он сломал замок дверной ручки «Тойоты Хариера» и разбил лобовое стекло «Тойоты Спринтер». Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о краже и покушении на угон.