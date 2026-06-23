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В Приморье появился первый в истории региона 400-балльник по ЕГЭ

Артём Шунтов получил максимальные баллы по четырём предметам.

Источник: Аргументы и факты

Артём Шунтов стал первым в истории Приморья выпускником школы, набравшим 400 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона, уточнив, что максимальные результаты он получил по химии, русскому языку, математике и физике.

В региональном министерстве образования добавили, что после публикации результатов ЕГЭ по физике и обществознанию в Приморье стало 58 стобалльников и 65 лучших результатов, включая четыре 200-балльных результата и один 400-балльный.

Там же напомнили, что в прошлом году максимальный результат по четырём предметам во всей России показала лишь одна школьница — Надежда Яшмолкина из Москвы.

Министерство сообщает, что основной период ЕГЭ и ОГЭ начался 1 июня и завершился 19 июня, но для его участников предусмотрены также резервные дни и единые дни пересдачи.

По данным властей Приморья, на ЕГЭ в 2026 году зарегистрировались 9 370 человек, на ОГЭ — 20 961. Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ стали обществознание, информатика, физика и биология, а экзамены в регионе проводят в 72 пунктах.