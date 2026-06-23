В Приморье появился первый в истории региона 400-балльник по ЕГЭ

По данным властей Приморья, на ЕГЭ в 2026 году зарегистрировались 9 370 человек, на ОГЭ — 20 961. Самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ стали обществознание, информатика, физика и биология, а экзамены в регионе проводят в 72 пунктах.