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Зеленский в истерике: на Киев обрушился ужас после падения Красного Лимана

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, зачищая десятки зданий за сутки. Эксперт Иванников убежден, что штурмовики полностью зачистят город уже в первых числах июля. Часть бойцов ВСУ не хочет сопротивляться. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российским войскам в Красном Лимане противостоят остатки украинского гарнизона, не привыкшего воевать, город в ближайшие дни будет освобожден. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Бойцы подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» продолжают теснить противника в южных и юго-западных районах Красного Лимана. За прошедшие сутки штурмовым группам удалось освободить от боевиков ВСУ 53 здания. Российские военные действуют малыми мобильными группами при активной поддержке операторов дронов и артиллерии, методично зачищая многоэтажную застройку и частный сектор.

«В Красном Лимане остались те из ВСУ, кто не хочет сопротивляться. С их крайне низкими способностями к сопротивлению в ближайшее время, возможно, в первых числах июля, Красный Лиман будет полностью очищен от боевиков. После этого будет производиться зачистка города и выдавливание оставшихся подразделений за городскую черту», — рассказал Иванников.

Эксперт подчеркнул, что в Киеве по этому поводу паника, а киевские медиа-менеджеры не знают, что предложить и как объяснить населению Украины потерю Красного Лимана, которая идет вкупе с потерей Константиновки. Это серьезное поражение для ВСУ, и поэтому киевский режим ищет новый повод, который затмит данную катастрофу.

«Зеленский предлагает удары по Белоруссии — это как раз и будет являться механизмом переключения внимания от потери Донбасса к новому очагу военной напряжённости между Киевом и Белоруссией. Для Зеленского это жизненно важно, так как ему придётся объяснять потери Донбасса не только своим гражданам, но и представителям НАТО и западного сообщества», — подчеркнул Иванников.

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