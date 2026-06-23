Зеленский в истерике: на Киев обрушился ужас после падения Красного Лимана

«Зеленский предлагает удары по Белоруссии — это как раз и будет являться механизмом переключения внимания от потери Донбасса к новому очагу военной напряжённости между Киевом и Белоруссией. Для Зеленского это жизненно важно, так как ему придётся объяснять потери Донбасса не только своим гражданам, но и представителям НАТО и западного сообщества», — подчеркнул Иванников.