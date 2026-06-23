Беспричинная агрессия: пьяный житель Приморья избил прохожих и повредил авто

Ханкайский районный суд вынес приговор 24-летнему жителю села Камень-Рыболов, признанному виновным в хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Ханкайский районный суд изучил материалы дела и признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Путём частичного сложения наказаний суд приговорил осуждённого к лишению свободы условно на срок 2 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства — полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда потерпевшим», — говорится в сообщении.
Как следует из материалов дела, вечером в ноябре года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановился в местном магазине по пути домой. У кассы он без видимых причин стал провоцировать одного из покупателей, а затем напал на него с кулаками. Возникшая драка перешла на улицу, однако потерпевшему удалось уехать, после чего он обратился за медицинской помощью и на следующий день подал заявление в полицию.
Не успокоившись, злоумышленник попытался напасть на другого посетителя магазина, но тот успел скрыться. Тогда он взял с прилавка разделочный нож и порезал передние шины автомобиля женщины, которая, по его словам, ранее сделала ему замечание за неадекватное поведение. Женщина оперативно отогнала машину, чтобы избежать дальнейшего ущерба, и также обратилась в правоохранительные органы.
В ходе расследования подсудимый полностью признал вину, активно сотрудничал со следствием и возместил всем пострадавшим как материальный, так и моральный ущерб.
Напомним, что 17 мая неустановленный мужчина, находясь в общественном месте на территории города Владивостока, из хулиганских побуждений напал на вдову участника специальной военной операции. По данному факту следователи Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).