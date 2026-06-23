Беспричинная агрессия: пьяный житель Приморья избил прохожих и повредил авто

Как следует из материалов дела, вечером в ноябре года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановился в местном магазине по пути домой. У кассы он без видимых причин стал провоцировать одного из покупателей, а затем напал на него с кулаками. Возникшая драка перешла на улицу, однако потерпевшему удалось уехать, после чего он обратился за медицинской помощью и на следующий день подал заявление в полицию.