Новое оборудование поступает в Хабаровский перинатальный центр

В прошлом году на переоснащение Перинатального центра выделили более 250 млн рублей, а в этом году — свыше 200 млн рублей. Средства привлекают по нацпроекту «Семья». Так, в июне туда привезли восемь новых дефибрилляторов-мониторов, которые помогают восстановить сердечный ритм и дают врачам драгоценное время для спасения как взрослых, так и новорожденных. Оборудование уже установлено в детской и взрослой реанимации, а также в родовом блоке. «Мы будем и дальше обновлять все наши больницы и перинатальный центр. Очень важно, чтобы будущие мамы чувствовали себя в безопасности, малыши получали помощь с первых минут жизни, а врачи могли работать на надежной и современной технике», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.