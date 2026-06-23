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Хабаровчане могут увековечить имена воевавших предков в Книге Памяти города

На специальном сайте уже более 40 тысяч имён.

Источник: Хабаровский край сегодня

Работа по дополнению Книги Памяти города Хабаровска продолжается — местные жители могут поделиться имеющейся информацией о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в базу ресурса внесено 40 тысяч имен, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Книге Памяти также представлены разделы «Хабаровск — город воинской славы» и «Места памяти», повествующих о жизни краевой столицы в годы войны и сохранившихся по сей день памятниках того времени.

Наиболее обширным остается раздел «Участники войны», в котором собраны имена ветеранов Великой Отечественной, родившихся в городе, призванных на фронт из Хабаровска или проживающих здесь после окончания войны.

Реестр постоянно пополняется, и помочь в сборе информации может каждый хабаровчанин: необходимо лишь заполнить форму обратной связи на сайте и разместить всю имеющуюся информацию о родственнике-герое.

Напомним, что деятельность по увековечению памяти погибших при защите Отечества продолжает и рабочая группа при правительстве Хабаровского края. Специалисты восстанавливают имена участников войны, а также корректируют написание фамилий, нанесенных на пилоны мемориала «Вечный огонь».