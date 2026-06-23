Девочка чуть не умерла от «болезни грязных рук» во Владивостоке

Пациентка поступила в детское инфекционное отделение Владивостокской клинической больницы № 2 в критическом состоянии. У неё были высокая температура, неукротимая рвота, диарея и полный отказ от воды. Жизни девочки угрожало критическое обезвоживание.
У неё уже образовалась задержка мочи, что было прямым показанием для экстренной госпитализации. Этот симптом на фоне рвоты и диареи свидетельствовал, что организм исчерпал все резервы жидкости и наступает отказ его функций. Тяжёлое обезвоживание приводит к необратимой почечной недостаточности. Кровь сгущается, давление падает, почки и мозг перестают получать кислород.
Одновременно с отказом почек происходит отёк мозга. Такое состояние представляет угрозу жизни пациента. Девочке провели массивную инфузионную терапию. Это восполнение через капельницу потерянной жидкости для нормализации кровообращения. Процедура помогла снизить температуру до 37,7 °C и наладить питание.
Подтвердился диагноз — вирусный гастроэнтерит. Сейчас девочка уже выписана из больницы, она здорова. Врачи напоминают, что при кишечных инфекциях сочетание высокой температуры, задержки мочеиспускания и отказ от воды — тревожные симптомы. При них нужно экстренно обращаться в больницу.
Массовые отравления в детских лагерях, школах и других учреждениях с организованным питанием для большого количества людей — это, как правило, вирусный гастроэнтерит, который вызывают ротавирус или норовирус. Помимо вирусного, существует бактериальный гастроэнтерит. Его вызывает, например, кишечная палочка. Риски этого заболевания повышаются летом. Источником заразы становятся портящиеся на жаре продукты и грязная вода, в которой купаются отдыхающие.
В Приморье за последние годы вспышки кишечных инфекций отмечались в детских лагерях «Юность» (июль 2022 года) и «Юнга» (август 2022 года). Также вспышки были среди посетителей кафе быстрого питания в Дальнереченске (февраль 2024 года), студентов Дальнегорского индустриально-технологического колледжа и участников научной конференции в Дальневосточном федеральном университете (оба случая — в мае 2025 года).