Девочка чуть не умерла от «болезни грязных рук» во Владивостоке

У неё уже образовалась задержка мочи, что было прямым показанием для экстренной госпитализации. Этот симптом на фоне рвоты и диареи свидетельствовал, что организм исчерпал все резервы жидкости и наступает отказ его функций. Тяжёлое обезвоживание приводит к необратимой почечной недостаточности. Кровь сгущается, давление падает, почки и мозг перестают получать кислород.